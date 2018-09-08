В итальянском Альгеро продолжается Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Восемь сильнейших европейских сборных разыграют главный приз турнира, который проходит ежегодно и действующим победителем которого является сборная России. Во втором матче россияне уступили хозяевам.

В итальянском Альгеро продолжается Суперфинал Евролиги по пляжному футболу. Восемь сильнейших европейских сборных разыграют главный приз турнира, который проходит ежегодно и действующим победителем которого является сборная России. Во втором матче россияне уступили хозяевам.Российская команда, которая играет в квартете "В", во втором туре группового этапа в дополнительное время уступила итальянцам со счетом 5:6. В составе российской команды забитыми мячами отметились Дмитрий Шишин, Федор Земсков, Андрей Новиков, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.В другом матче нашей группы сборная Белоруссии в дополнительное время обыграла команду Украины со счетом 2:1. После двух туров российская команда с тремя очками занимает второе место, итальянцы с пятью баллами лидируют.