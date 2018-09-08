Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере до 500 миллионов фунтов стерлингов (порядка 650 миллионов долларов по текущему курсу) за утечку личных данных сотен тысяч ее клиентов.

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере до 500 миллионов фунтов стерлингов (порядка 650 миллионов долларов по текущему курсу) за утечку личных данных сотен тысяч ее клиентов.Общий регламент по защите данных, который вступил в силу в странах Европейского союза в этом году, предусматривает суровые взыскания для компаний, не сумевших обеспечить безопасность данных своих пользователей. По британской версии закона о защите данных, максимальное наказание для компании, допустившей утечку персональной информации, — штраф в размере 17 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиона долларов) либо 4 процента от общего оборота компании (в зависимости от того, какая из этих сумм больше). В 2017 году совокупные поступления British Airways составили 12,2 миллиарда фунтов (15,75 миллиарда долларов). Именно от этой суммы может быть рассчитан размер штрафа, передает ТАСС.Решение о том, будет ли компания нести наказание, будет принимать управление комиссара по информации Великобритании. В настоящее время ведомство изучает обстоятельства взлома. Также собственное расследование начало Национальное агентство во борьбе с преступностью Великобритании.6 сентября компания British Аirways публично сообщила о том, что данные кредитных карт 380 тысяч ее клиентов в результате хакерской атаки оказались доступны злоумышленникам. Жертвами могли оказаться все, бронировавшие билеты либо оплачивавшие услуги на сайте или через приложение авиакомпании в период с 21 августа по 5 сентября текущего года.Пострадавшим рекомендуется обратиться в банк или иную кредитную организацию, выпустившую их кредитную карту, и следовать рекомендациям сотрудников службы поддержки. Всем пострадавшим клиентам British Airways обещана компенсация.