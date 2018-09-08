В Боливии из-за ошибки врачей трехлетнему малышу удалили здоровую почку. Президент Эво Моралес объявил, что семья пострадавшего ребенка получит компенсацию в виде жилого дома.

В Боливии из-за ошибки врачей трехлетнему малышу удалили здоровую почку. Президент Эво Моралес объявил, что семья пострадавшего ребенка получит компенсацию в виде жилого дома.Как уточняется, инцидент произошел в больнице города Санта-Крус. Мальчику Себастьяну должны были удалить почку, пораженную раком, но по ошибке удалили здоровый орган. В результате малыша сразу подключили к аппарату гемодиализа, передает РИА Новости."Случай с мальчиком Себастьяном, которому по ошибке удалили здоровую почку, причинил нам много боли. К тому же он из небогатой семьи", — написал Эво Моралес на своей странице в Twitter. Семья пострадавшего мальчика получит от государства социальный дом в качестве компенсации.