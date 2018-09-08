Коммерческая добыча нефти на месторождении Западная Курна - 2 идет четыре года. Запасы - около 14 миллиардов баррелей. Лукойл разрабатывает месторождение совместно с норвежской Statoil. В самой Басре толпа устроила серию погромов.

Коммерческая добыча нефти на месторождении "Западная Курна — 2" идет четыре года. Запасы — около 14 миллиардов баррелей. "Лукойл" разрабатывает месторождение совместно с норвежской Statoil. В самой Басре толпа устроила серию погромов.Выбитые двери, разбитые лампы, повсюду осколки стекла. Молодые люди, некоторые в медицинских масках, громят здание иранского посольства. Кто-то поджигает картонную коробку. Спустя считанные минуты здание уже охвачено огнем.Дипломатический комплекс выгорел практически полностью. В Тегеране это назвали актом вандализма. Призвали Багдад наказать виновных и обеспечить безопасность иностранных дипмиссий. И закрыли терминал на границе с Ираком.Эксперты не исключают: ссора двух соседей как раз и может быть истинной целью тех, кто организовал беспорядки. И выгодно это в том числе Вашингтону."Попытка усилить антииранские настроения в Ираке всегда возможна. Именно для того, чтобы укрепить свои позиции в регионе, сохранить страну в качестве определенной базы, в том числе базы для воздействия на Восточную Сирию, которой в сущности они сейчас и пользуются", — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Потом толпа направилась к зданию дипмиссии США. Но как по команде отступила.Протесты в Басре начались еще летом. Люди требуют от правительства решить социальные проблемы. Основные — дефицит питьевой воды и перебои с электричеством. Понятно, что Иран к этому не имеет никакого отношения.Парламент Ирака объявил об экстренном заседании, его соберут уже сегодня. Также правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих. Жителям Басры пообещали выделить 17 миллионов долларов на восстановление водопровода и электросетей.Кроме иранского консульства протестующие подожгли несколько правительственных зданий и один из четырех президентских дворцов. Протестующие также заблокировали городской порт Умм-Каср — крупнейший в стране. После этого в городе ввели режим ЧП.