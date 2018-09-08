В пятницу, 7 сентября, четверо полицейских погибли в результате ДТП в мексиканском штате Мичоакан. Всего жертвами аварии стали пять человек – также погиб один гражданский, который ехал в машине с правоохранителями.

В пятницу, 7 сентября, четверо полицейских погибли в результате ДТП в мексиканском штате Мичоакан. Всего жертвами аварии стали пять человек – также погиб один гражданский, который ехал в машине с правоохранителями.Причиной дорожно-транспортного происшествия стало столкновение грузовика и легковой машины с полицейскими на узкой дороге. Водитель грузового автомобиля скрылся с места трагедии, передает РИА Новости.