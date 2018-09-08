Дмитрий Шепелев определился с будущей профессией сына. Телеведущий отвел Платона в футбольную секцию.

Дмитрий Шепелев определился с будущей профессией сына. Телеведущий отвел Платона в футбольную секцию.Шепелев выбрал для сына не обычную спортивную школу, а "Футбольную академию ФК Барселона". Одно из престижнейших спортивных учреждений не только Москвы, но и мира.Платон уже начал тренироваться в академии. Туда мальчик сам мечтал попасть. Сын Жанны Фриске хочет стать "вторым Месси" уже давольно давно. Во время летнего отпуска Шепелев приобрел сыну за границей часть экипировки для тренировок, а сразу после каникул отвел в спортшколу.К началу обучения сына в академии футбола Дмитрий отнесся очень серьезно. Он отвел Платона к парикмахеру, где юному спортсмену обрезали длинные кудри и сделали аккуратную прическу. По мнению отца, длинные волосы, с которыми мальчик ходил ранее, могли мешать ему на занятиях.Отметим, что ранее Платон занимался хоккеем. Однако страсть к зимнему виду спорта быстра прошла.