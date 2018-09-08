Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дебютную победу команды в Лиге наций. Россияне одержали победу над сборной Турции со счетом 2:1.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дебютную победу команды в Лиге наций. Россияне одержали победу над сборной Турции со счетом 2:1."Благодарен команде, что ребята выстояли и удержали победу, — сказал Черчесов, которого цитирует ТАСС. — Те, кто были готовы лучше, те сегодня и сыграли. Понятно, что чемпионат мира придал нам определенную уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы".Кроме того, наставник российской команды определил стиль сборной России. По мнению специалиста, его можно охарактеризовать словом "команда"."Наш стиль я назову одним словом – команда, — добавил Черчесов. — "Мы" — на первом месте, "я" — уже потом. Связи с чемпионата мира держатся. Сегодня нас не хватило на всю игру, а на чемпионате мира мы спокойно выдерживали 120 минут, вот это немного напрягает".