Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко уже второй месяц не дает покоя россиянам. О скандале снято несколько программ на разных телеканалах, не отставать от коллег решили и в Comedy Club.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко уже второй месяц не дает покоя россиянам. О скандале снято несколько программ на разных телеканалах, не отставать от коллег решили и в Comedy Club.На ТНТ стартовал новый сезон передачи Comedy Club. Заглавной темой выпуска стал развод Петросяна и Степаненко.Резиденты Comedy предположили, как выглядит бракоразводный процесс юмористов. В роли Елены Григорьевны выступила Марина Кравец, а Евгения Вагановича сыграл Гарик Харламов."Слушается дело о разводе Петросяна Евгения Вагановича и Степаненко Елены Григорьевны. Предметом судебного иска являются претензии супруги на движимое и недвижимое имущество на общую сумму полтора миллиарда рублей", – заявил в начале номера "судья", но дальше этого заседание не продвинулось.Тормозили процесс главные герои – Петросян и Степаненко. Они не отвечали на заданные вопросы, а только произносили заученные фразы или старые шутки. Подпевали главным действующим лицам артисты "Кривого зеркала", которых также изображали актеры Comedy Club, пишет "ВокругТВ".В шуточной манере юмористы показали, насколько абсурдным выглядит развод и дележка имущества их коллег. Так грубо Петросяна и Степаненко еще никто не отваживался пародировать.Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова.