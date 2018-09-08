В Нью-Йорке завершился первый полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису в мужском разряде. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не смог завершить встречу с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро из-за травмы колена.

В Нью-Йорке завершился первый полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису в мужском разряде. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не смог завершить встречу с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро из-за травмы колена.Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился победой аргентинца, посеянного на турнире под третьим номером, на тай-брейке – 7:6 (7:3). Проблемы с коленом начались у Надаля по ходу второй партии. Испанец брал медицинский тайм-аут, чтобы наложить тейп на больное колено, которое периодически беспокоит его на протяжении всей карьеры. В итоге он смог доиграть сет, в котором уступил со счетом 2:6. После этого Надаль принял решение сняться.В финале Дель Потро встретится с победителем пары Кей Нисикори (Япония, 21-й сеянный) — Новак Джокович (Сербия, 6).