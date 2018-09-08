В пятницу, 7 сентября, штаб-квартира одной из политических партий Ирака в Басре подверглась обстрелу из гранатомета. Об этом сообщил источник в силовых структурах, комментируя сообщения о мощном взрыве в южном портовом городе.

В пятницу, 7 сентября, штаб-квартира одной из политических партий Ирака в Басре подверглась обстрелу из гранатомета. Об этом сообщил источник в силовых структурах, комментируя сообщения о мощном взрыве в южном портовом городе.Как уточняется, при нападении использовался ручной гранатомет РПГ-7. Других деталей (в том числе, кто мог стоять за обстрелом) не сообщается.Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что взрыв прогремел у больницы "Ат-Таалими", ранее окруженной сотнями разгневанных иракцев.В Басре введен режим чрезвычайного положения, передает ТАСС. Для восстановления порядка прибыли усиленные отряды армейского спецназа.7 сентября в акциях протеста приняли участие более 20 тысяч человек. Демонстранты поджигали государственные учреждения, филиалы вооруженных формирований. От их рук пострадали 12 пожарных машин. Протестующие напали на консульство Ирана и проникли на нефтяной комплекс "Западная Курна – 2".В последние дни обстановка в Басре значительно обострилась из-за дефицита питьевой воды, массовых отравлений и перебоев с электричеством. Антиправительственные акции в городе проходят уже в течение нескольких месяцев, но на этой неделе протесты вспыхнули с новой силой. С понедельника в результате беспорядков и столкновений с полицией около десяти человек погибли, десятки пострадали с обеих сторон.8 сентября Совет представителей Ирака проведет специальную сессию, которая будет посвящена эскалации конфликта в Басре и решению гуманитарного кризиса, переживаемого провинцией.