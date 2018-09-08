С травмами пострадавшего ребёнка доставили в больницу

С травмами пострадавшего ребёнка доставили в больницу7 сентября в городе Коврове из окна квартиры на третьем этаже выпала двухлетняя девочка. Ребёнок получил травмы. Пострадавшую доставили в больницу.Как выяснилось, мама девочки посадила её на диван у окна в комнате общежития. Сама женщина находилась в той же комнате, но отвлеклась для того, чтобы подготовить одежду для прогулки.В это время ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.«В текущем сезоне это уже 25 случай выпадения детей из окон, трое детей погибли, 22 ребёнка получили травмы различной степени тяжести», - сообщает следственное управление СКР по Владимирской области.Следователи поясняют, что чаще всего, причиной трагедии становится беспечность взрослых. Малышей оставляют в комнате с открытом окном или в комнате, где мебель позволяет залезть на окно. При этом створки не защищены специальными блокировками.