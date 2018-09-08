Почтовая служба Соединенных Штатов Америки выпустила серию марок с изображением Джона Леннона – знаменитого на весь мир участника группы The Beatles.

Почтовая служба Соединенных Штатов Америки выпустила серию марок с изображением Джона Леннона – знаменитого на весь мир участника The Beatles.На презентации серии в Центральном парке в Нью-Йорке присутствовали вдова музыканта Йоко Оно и его сын Шон Леннон.На марке – портрет музыканта в его знаменитых круглых очках и с взъерошенными волосами, сообщает РИА Новости. Эта фотография была сделана для пятого сольного альбома Джона Леннона Walls and Bridges, вышедшего в 1974 году. Данная серия марок представлена в цветах радуги, на марках присутствует автограф музыканта.Как рассказал фотограф Боб Груэн, он сделал эту фотографию 44 года назад, но никогда даже не мечтал, что она станет почтовой маркой Соединенных Штатов Америки.