Власти африканской республики не в состоянии сдерживать насилие в адрес женщин и несовершеннолетних. На фоне сложной экономической и политической обстановки случаев сексуальных домогательств и преступлений сексуального характера становится все больше.

Власти африканской республики не в состоянии сдерживать насилие в адрес женщин и несовершеннолетних. На фоне сложной экономической и политической обстановки случаев сексуальных домогательств и преступлений сексуального характера становится все больше.В начале сентября полиции известно о факте изнасилования семилетней девочки из тунисского города Эль-Омран. Преступником оказался мужчина, живший по соседству с семьей ребенка. Следствие установило, что злоумышленник, обещая девочке мороженое, отвез ее в заброшенное место и там совершил насильственные действия. По возвращению домой жертва рассказала о происшествии матери, в результате чего мужчина был арестован.За неделю до этого случая СМИ об еще одном факте надругательства над ребенком трех лет. Совершил тяжкое преступление один из дальних родственников жертвы – молодой мужчина, недавно попавший под тюремную амнистию. В заключение тунисец попал как уличенный в экстремистской деятельности на религиозной почве. Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице под наблюдением медработников.В целом в 2017 году в африканской республике порядка тысячи случаев насилия над детьми. Более 70% случаев относятся к действиям сексуального характера в отношение детей и подростков от пяти до семнадцати лет. Остальные случаи нарушений прав связаны с контрабандой детей. Правда, это только официальная статистика.Не менее уязвимы в Тунисе и женщины – причем, независимо от возраста. В сентябре преступная банда на трех тунисок прямо в стенах их дома – пожилую женщину, ее дочь и 15-летнюю внучку. Все были изнасилованы и избиты с особой жестокостью. Позже выяснилось, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а один из нападавших являлся сотрудником местной полиции.Примерно в это же время от действий сексуального характера пострадала еще одна 18-летняя жительница тунисского Бежа. Девушку под угрозой расправы покинуть пиццерию в центре города и отправиться в более тихое место. Преступник уже передан правоохранителям для допроса.Ежедневно полиция фиксирует немало подобных случаев нарушения прав и свобод женщин, однако, по мнению экспертов, это лишь вершина айсберга – чаще всего жертвы все-таки молчат о домогательствах. Много юных тунисок из бедных населенных пунктов сталкиваются с этим в домах обеспеченных семейств, где они вынуждены зарабатывать на жизнь для себя и своих многочисленных родственников.Впрочем, иногда ограничивают свободу тунисок и в собственных семьях. Недавно итальянские власти были временно поместить молодую девушку из тунисской диаспоры в приемную семью из-за угроз ее отца. Мужчина запрещал дочери покидать дом под угрозой смерти из-за того, что она "ведет европейский образ жизни".Напомним, ранее о риске возникновения эпидемии холеры в Тунисе. Возбудитель острой кишечной инфекции может проникнуть из соседнего Алжира, где зафиксирована вспышка этого опасного заболевания.