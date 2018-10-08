24 человека пострадало в 14 ДТП. Такова дорожная статистика прошедших выходных.

24 человека пострадало в 14 ДТП. Такова дорожная статистика прошедших выходных. 6 октября около 10 вечера авария произошла на улице Большая Нижегородская, пострадало 3 человека. По информации УМВД, нетрезвый водитель "Лады приоры" не рассчитал расстояние до впереди движущегося автомобиля "Датсун ми-До". От удара "Приора" выехала на встречку и столкнулась с автомобилем "Ваз - 2112". В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля "Датсун". Им назначено амбулаторное лечение, а пострадавший водитель "ВАЗа" с полученными травмами был госпитализирован.В этот же день в Суздальском районе на 35-м километре автодороги М7 - "Волга" в ДТП пострадало 5 человек. 32-летняя жительница Ивановской области на автомобиле "Опель Мокка" не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с "Маздой Эс-Икс-7". В результате ДТП пострадал водитель "Опеля", водитель и трое пассажиров "Мазды".А на улице Горького автомобиль "Volvo" столкнулся с мотоциклом "Honda". По информации УМВД, водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги с улицы Сакко и Ванцетти на главную не предоставил преимущество движущемуся слева мотоциклисту.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "В результате ДТП травму получил водитель мотоцикла. У него диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой лодыжки, ушиб мягких тканей головы, ушиб левой голени, повреждение связок левого коленного сустава. Со всеми этими травмами он госпитализирован".