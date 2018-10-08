Основной выпуск популярной новостной программы будет вести директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Подобный эксперимент уже имел место ранее.

Основнойвыпуск популярной новостной программы будет вести директор дирекцииинформационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Подобный экспериментуже имел место ранее.Екатерина Андреева, которая ведет"Время" больше 20 лет, и ее напарник Виталий Елисеев будут вести эту программупо субботам. Также они станут ведущими выпусков в будние дни на другие часовыепояса – на Дальний Восток, Сибирь и так далее. сообщают "Ведомости"том, что на место Андреевой вернется Клейменов, сообщают "Ведомости" со ссылкойна двух собеседников, близких к телекомпании. По данным пресс-службы Первого канала,подобный формат был экспериментально запущен прошлой зимой. После некоторойпаузы его решили продолжить в новом сезоне.Новый информационныйформат не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогаетсориентироваться и разобраться в нем, а также предложить точку зрения,с которой зритель вправе согласиться или нет. Отметим, что программа "Время" – самый популярный выпуск новостей на российском ТВ, поданным аналитической компании Mediascope.Напомним, прошлой зимойдля многих россиян стало шоком, что вместо Андреевойв студии появился Клейменов. Тогда поползли слухи о том, что Екатерину уволили.Однако вскоре появилось уточнение, и ее поклонники облегченно вздохнули.