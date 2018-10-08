Российский нападающий Каролины Харрикейнз Андрей Свечников стал одним из героев матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Нью-Йорк Рейнджерс. 18-летний россиянин набрал свои первые очки в НХЛ, принеся своими действиями победу своему новому клубу.

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников стал одним из героев матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс". 18-летний россиянин набрал свои первые очки в НХЛ, принеся своими действиями победу своему новому клубу.Сначала Свечников при счете 4:5 стал автором результативной передачи, в результате которой Лукас Валльмарк сравнял счет. А уже через пять минут российский форвард забил свою первую шайбу в заокеанском чемпионате, вывел свою команду вперед, сделав счет 6:5. Эта шайба в итоге и стала победной для "Харрикейнз" – позже хоккеисты "ураганов" забили еще дважды и матч завершился со счетом 8:5 в пользу "Каролины".Отметим, что Свечников стал первым хоккеистом в НХЛ, родившимся в 2000-е годы и ставшим автором заброшенной шайбы.Кроме него в матче отличились еще несколько российских хоккеистов. В составе "Рейнджерс" забитым голом отметился Павел Бучневич, Владимир Наместников – результативной передачей, а голкипер Александр Георгиев – 32отраженными бросками из 39 нанесенных.