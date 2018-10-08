Петросян решился на крайнюю меру. Другого способа образумить наглую жену не было.

Петросян решился на крайнюю меру. Другого способа образумить наглую жену не было.Вся страна запаслась поп-корном и следит за разводом Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Уже понятно, что по степени скандальности и грязи, по количеству взаимных обвинений он превзойдет все самые громкие бракоразводные процессы последнего времени.Например, только что стало известно, что арестовано все имущество Елены Степаненко. Он был неизбежен как вынужденная мера для того, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата."На прошлой неделе я подал ходатайство об аресте счетов Елены Степаненко, и сегодня суд удовлетворил его", – сообщил адвокат Сергей Жорин. Он заметил, что счета самого Петросяна были заблокированы еще начале бракоразводного процесса. Юморист до последнего не хотел требовать ареста счетов супруги, но сделал это сейчас из-за того, что Степаненко отказалась оплачивать квартиру, в которой сама проживает сегодня. Эти хоромы являются самым дорогим активом в полуторамиллиардном состоянии семьи.В числе "совместно нажитого" артистами имущества – десяток элитных квартир, дачи и машины, антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян. А Елена Степаненко ездит по аукционам и скупает старинный фарфор – Кузнецовский, Фаберже."Мы поняли, что какого-то диалога не получается, и руководствуясь принципом равенства, состязательности, паритета Евгений Ваганович дал свое согласие (на ходатайство об аресте счетов Степаненко – Прим. ред.), хотя как бы и нехотя. Потому что с самого начала истории мы делали и делаем все возможное, чтобы сесть за стол переговоров. Но Степаненко категорически возражает", – цитирует Жорина