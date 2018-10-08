Необычное явление прокомментировал директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало. Он нашел неопознанным летающим объектам реалистичное объяснение.

Необычное явление прокомментировал директорИнститута астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало. Он нашел неопознаннымлетающим объектам реалистичное объяснение.По мнениюэксперта, движущиеся синие огни в столичном небе, видеозапись которыхраспространяется в Сети, возникли из-за оптического эффекта. Астрономотметил, что это отражения городской иллюминации от облаков.По словам Дмитрия Бисикало, в атмосфере очень много оптических явлений.При этом он привел наглядный пример. "Предположим такую ситуацию: внизу,на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низкооблако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на немпроекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО", – цитируетэксперта РИА Новости.Напомним, ранее видеозапись огней появилась в Сети. На кадрахвидно, как несколько неподвижных "объектов" сгруппировалисьв треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него в прямомнаправлении.Как писали Dni.Ru, засняли НЛО и в Мехик. По мнению некоторых ученых, он "являетсянеопровержимым доказательством существования инопланетной жизни". Видеоопубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале. На записиможно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе.