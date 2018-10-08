Необычное явление прокомментировал директор
Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало. Он нашел неопознанным
летающим объектам реалистичное объяснение.
Необычное явление прокомментировал директор
Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало. Он нашел неопознанным
летающим объектам реалистичное объяснение.
По мнению
эксперта, движущиеся синие огни в столичном небе, видеозапись которых
распространяется в Сети, возникли из-за оптического эффекта. Астроном
отметил, что это отражения городской иллюминации от облаков.
По словам Дмитрия Бисикало, в атмосфере очень много оптических явлений.
При этом он привел наглядный пример. "Предположим такую ситуацию: внизу,
на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко
облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем
проекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО", – цитирует
эксперта РИА Новости.
Напомним, ранее видеозапись огней появилась в Сети. На кадрах
видно, как несколько неподвижных "объектов" сгруппировались
в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него в прямом
направлении.
Как писали Dni.Ru, засняли НЛО и в Мехик. По мнению некоторых ученых, он "является
неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни". Видео
опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале. На записи
можно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе.