Киевские чиновники сообщили, что отопление в городе не включат, пока температура не опустится до восьми градусов тепла и будет держаться такой на протяжении трех дней, сообщает Россия 24.

Киевские чиновники сообщили, что отопление в городе не включат, пока температура не опустится до восьми градусов тепла и будет держаться такой на протяжении трех дней, сообщает "Россия 24". В городской администрации считают, что таким образом сэкономят деньги потребителей.Сейчас за отопление в украинской столице приходится платить 30 гривен за квадратный метр — это более 70 рублей. При этом, по прогнозам, коммуналка подорожает почти на 50 процентов в течение трех лет.Синоптики же, в свою очередь, прогнозируют, что всю неделю температура воздуха в украинской столице продержится на уровне 17-18 градусов тепла.