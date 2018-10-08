Президент продолжил обновление губернаторского корпуса. Из уже сформированного надежного кадрового резерва глава государства назначил временно исполняющими обязанности глав четырех регионов.

Президент продолжил обновление губернаторского корпуса. Из уже сформированного надежного кадрового резерва глава государства назначил временно исполняющими обязанности глав четырех регионов.Аплодисменты могли бы перейти в овации, но тот, кому они адресованы, призывает держать себя в руках. "Я прошу вас больше не хлопать. Руки берегите для другого. Для ручек, для фломастеров, для того чтобы ими работать", — сказал экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.Уходящий в Объединенную судостроительную корпорацию Полтавченко официально передает обязанности губернатора Александру Беглову в Световом зале Смольного. Чиновники заметно оживляются — первым же распоряжением Беглов восстанавливает уволенное накануне правительство в должности."У меня одно требование — профессионализм и результативность. И, конечно, один из важных вопросов — чтобы руководство города и вы все, которые работают на благосостояние города, не были связаны с коррупционными скандалами. Это вопрос номер один. За этим буду очень строго следить", — отметил Беглов.Он уже бывал в роли и. о. главы Петербурга. В 200-3м замещал эту должность после досрочного ухода Владимира Яковлева и перед избранием Валентины Матвиенко. Это в числе прочего отметил президент, назначая Беглова во второй раз."Я буду просить вас уделить особое внимание ключевой территории не только на северо-западе, но и во всей России, уделить особое внимание Петербургу", — сказал Владимир Путин.Беглов меняет Полтавченко на посту не впервые. Оба они до Петербурга руководили Центральным федеральным округом. И еще совпадение: оба родились в Баку."В кабинет только заехал. Это исторический кабинет, здесь работали серьезные лидеры нашего государства и города, поэтому ничего в нем не изменилось. Я оставлю то же самое, чтобы он таким же и оставался историческим", — рассказал Александр Беглов.По Беглову, первая задача — решение проблем ЖКХ. В Петербурге, например, на 40% изношена теплосеть. Отопительный сезон начался с трагедии — кипяток из прорванной трубы залил подвальное кафе, погибли двое. На фоне этой новости городские коммунальщики решили побаловать себя походом на концерт группы "Ленинград". 480 тысяч потратили на покупку билетов в VIP-ложу. В итоге билеты пришлось сдать. Доверие к жилищным службам теперь надо восстанавливать"Жители города платят реальные деньги за обслуживание, за содержание своих домов, и они должны получать качественные услуги прежде всего. Чтобы их не обманывали, чтобы вовремя производили необходимый ремонт или заменяли какие-то коммуникации. Поэтому я усилю работу дежурной службы и займусь вопросами ЖКХ, чтобы горожане это почувствовали", — пообещал Беглов.Современный вектор развития Петербурга как города европейских стандартов был определен Валентиной Матвиенко. И получил развитие при Полтавченко. Вот совсем новый Петербург. Новый стадион, новые мосты, павильоны новых станций метро — футуристический архитектурный ансамбль. Вокруг — переплетение дорог. Встроенный в западный скоростной диаметр мост Бетанкура — последнее звено магистрали бессветофорного движения. Теперь от Пулково до арены "Санкт-Петербург" вместо 2 часов ехать всего 20 минут.Но вместе с тем так и остался невоплощенным проект аэроэкспресса. В идею строительства скоростного трамвая не пожелал вложиться ни один инвестор. Инвесторов вообще стало меньше.Срочных мер требует проблема переполненного полигона Красный бор. Тормозит программа реновации. На окраинах процветает незаконная торговля, а исторический центр уродуют провода и сомнительная реклама на асфальте. В принятии решений Беглов обещает опираться на мнение горожан. Будет ли он баллотироваться ли на пост губернатора в следующем году, тоже зависит от петербуржцев."Сможешь ли ты что-то предложить горожанам, если пойдешь на выборы? Надо самому это понять. Пока я этого не знаю. Но надо это почувствовать. Любое развитие города без поддержки горожан невозможно. Я буду опираться на их мнение и тогда уже принимать решение", — подчеркнул новый губернатор.Как минимум один голос у Беглова уже есть. Георгий Полтавченко уже не как губернатор, а как гражданин обещает поддержать сменщика на выборах.Обновление власти в Смольном совпало с обновлением самого Смольного. Сейчас здесь идут ремонтные работы, к Новому году здесь должны закончить реставрацию фасада. А вот от нового и. о. губернатора ожидают более глубоких перемен.