Артистка удивила фолловеров очередным фото на своей страничке в Instagram. Эвелина снялась в странном образе и устроила неоднозначный опрос среди подписчиков.

Артисткаудивила фолловеров очередным фото на своей страничке в Instagram. Эвелина снялась в странномобразе и устроила неоднозначный опрос среди подписчиков.Бледанс сфотографировалась в Ставрополе. На снимке онасидит на белом диване под картиной с мухоморами, в открытом сарафане с фруктово-овощнымпринтом и головном уборе из муляжей урожая с грядки. При этом у знаменитостилицо такое, будто бы она увидело НЛО."Оченьважный опрос‼️‼️‼️ Что выбирать 1. Много работать за большие деньги. Или 2. Всеиметь и ничего не делать. (Здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены – прим. ред.)", – подписала снимок актриса. Стоит отметить,что подписчиков удивил как внешний вид звезды, так и "трудный" выбор, которыйона им предоставила."Я уж думала, это Бабкина(как купчиха!)", "Неудачное фото", "Стареющая тетка. И ведущая себя смешно", "Дурацкийопрос", "Глупый вопрос", – прокомментировали пост пользователи соцсети. Такжепоклонники поинтересовались, как протекает беременность Бледанс.Напомним, что Эвелина сделалаэкстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу"Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала вкачестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе сталоизвестно, что процедура прошла успешно.