Артистка
удивила фолловеров очередным фото на своей страничке в Instagram. Эвелина снялась в странном
образе и устроила неоднозначный опрос среди подписчиков.
Артистка
удивила фолловеров очередным фото на своей страничке в Instagram. Эвелина снялась в странном
образе и устроила неоднозначный опрос среди подписчиков.
Бледанс сфотографировалась в Ставрополе. На снимке она
сидит на белом диване под картиной с мухоморами, в открытом сарафане с фруктово-овощным
принтом и головном уборе из муляжей урожая с грядки. При этом у знаменитости
лицо такое, будто бы она увидело НЛО.
"Очень
важный опрос‼️‼️‼️ Что выбирать 1. Много работать за большие деньги. Или 2. Все
иметь и ничего не делать. (Здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены – прим. ред.)", – подписала снимок актриса. Стоит отметить,
что подписчиков удивил как внешний вид звезды, так и "трудный" выбор, который
она им предоставила.
"Я уж думала, это Бабкина
(как купчиха!)", "Неудачное фото", "Стареющая тетка. И ведущая себя смешно", "Дурацкий
опрос", "Глупый вопрос", – прокомментировали пост пользователи соцсети. Также
поклонники поинтересовались, как протекает беременность Бледанс.
Напомним, что Эвелина сделала
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу
"Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в
качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало
известно, что процедура прошла успешно.