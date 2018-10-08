Хабиб Нурмагомедов обратился в Instagram к хейтерам и болельщикам. Победа дагестанского бойца над ирландцем Конором Макгрегором и его поведение после поединка вызвали неоднозначную реакцию по всему миру.

Хабиб Нурмагомедов обратился в Instagram к хейтерам и болельщикам. Победа дагестанского бойца над ирландцемКонором Макгрегором и его поведение после поединка вызвали неоднозначнуюреакцию по всему миру."По братски, хоть сейчастормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября явсе скажу, или вы реально хотели, чтоб меня там побили?)))" (Здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – написал боец. "Извиняюсьперед всеми, кого я обидел нашей общей победой", – добавил он.При этом Нурмагомедоввыразил искреннюю благодарность своим болельщикам за "невероятную поддержку". "Выпросто космос, я люблю вас", – отметил отечественный боец.Справедливостиради стоит отметить, что результатыбоя Нурмагомедова и Макгрегора вызвали неоднозначную реакцию. В численедовольных оказался рэпер Тимати, с которым ранее у Хабиба произошел конфликт.Как писали Dni.Ru, музыкант опубликовал в Instagram пост с размышлениями о неком событии.В тексте не упоминается имя бойца, но подписчики отметили, что все и так понятно."Я не собираюсь больше никого поздравлять", – написал Тимати.Ранее протеже Тимати был вынужден отменить концерт в Дагестанеиз-за резких высказываний Нурмагомедова в свой адрес. Рэпер отметил, что увиделподтверждение своих слов и мыслей на ТВ.Подписчики предположили, что он имеет в виду поведение Хабиба после завершениябоя. Спортсмен выпрыгнул за пределы октагона, чтобы ответить обидчикам надавние оскорбления.