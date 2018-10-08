Хабиб Нурмагомедов обратился в Instagram к хейтерам и болельщикам. Победа дагестанского бойца над ирландцем
Конором Макгрегором и его поведение после поединка вызвали неоднозначную
реакцию по всему миру.
Хабиб Нурмагомедов обратился в Instagram к хейтерам и болельщикам. Победа дагестанского бойца над ирландцем
Конором Макгрегором и его поведение после поединка вызвали неоднозначную
реакцию по всему миру.
"По братски, хоть сейчас
тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября я
все скажу, или вы реально хотели, чтоб меня там побили?)))" (Здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – написал боец. "Извиняюсь
перед всеми, кого я обидел нашей общей победой", – добавил он.
При этом Нурмагомедов
выразил искреннюю благодарность своим болельщикам за "невероятную поддержку". "Вы
просто космос, я люблю вас", – отметил отечественный боец.
Справедливости
ради стоит отметить, что результаты
боя Нурмагомедова и Макгрегора вызвали неоднозначную реакцию. В числе
недовольных оказался рэпер Тимати, с которым ранее у Хабиба произошел конфликт.
Как писали Dni.Ru, музыкант опубликовал в Instagram пост с размышлениями о неком событии.
В тексте не упоминается имя бойца, но подписчики отметили, что все и так понятно.
"Я не собираюсь больше никого поздравлять", – написал Тимати.
Ранее протеже Тимати был вынужден отменить концерт в Дагестане
из-за резких высказываний Нурмагомедова в свой адрес. Рэпер отметил, что увидел
подтверждение своих слов и мыслей на ТВ.
Подписчики предположили, что он имеет в виду поведение Хабиба после завершения
боя. Спортсмен выпрыгнул за пределы октагона, чтобы ответить обидчикам на
давние оскорбления.