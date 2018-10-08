Поющую ведущую заподозрили в модном плагиате. Об одном из последних наиболее образов Ольги Бузовой высказалась стилист-имиджмейкер Дарья Берц.

Поющую ведущую заподозрили в модном плагиате.Об одном из последних наиболее образов Ольги Бузовой высказалась стилист-имиджмейкерДарья Берц.На музыкальной премииMusicBox певица получила две награды. Звезду "Дома-2" отметили в номинациях"Digital хит Рунета" и "Креатив года". На торжество Бузова пришла в строгом черномкостюме, белой блузе с жабо и тростью.Однакопо мнению Дарьи Берц, этот лук отнюдь не уникален. Судя по всему, поющаяведущая вдохновилась американской звездой. "Где-то мыэто уже видели. Месяц назад в таком же наряде появилась голливудская актрисаБлейк Лайвли – звезда сериала "Сплетница". Такой же черный костюм, белая блузкаи тросточка в руках", – цитирует стилиста-имиджмейкераЭксперт считает, что Ольга явноскопировала стиль заокеанской звезды. "Как тут не вспомнить Эллочку-людоедку из"12 стульев", пытающуюся угнаться за американской миллионершей?", -резюмировала Берц.Ранее певица раскрылаподробности своей интимной жизни и пожаловалась на то, что ей не хватает мужскоговнимания. Бузова призналась, что ей до сих пор тяжело найти любовь своейжизни. Ольга добавила, что ее мужчина должен быть мужественным и сильным;желательно, чтобы избранник не был публичным человеком и не вел Instagram.