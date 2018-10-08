Поющую ведущую заподозрили в модном плагиате.
Об одном из последних наиболее образов Ольги Бузовой высказалась стилист-имиджмейкер
Дарья Берц.
Поющую ведущую заподозрили в модном плагиате.
Об одном из последних наиболее образов Ольги Бузовой высказалась стилист-имиджмейкер
Дарья Берц.
На музыкальной премии
MusicBox певица получила две награды. Звезду "Дома-2" отметили в номинациях
"Digital хит Рунета" и "Креатив года". На торжество Бузова пришла в строгом черном
костюме, белой блузе с жабо и тростью.
Однако
по мнению Дарьи Берц, этот лук отнюдь не уникален. Судя по всему, поющая
ведущая вдохновилась американской звездой. "Где-то мы
это уже видели. Месяц назад в таком же наряде появилась голливудская актриса
Блейк Лайвли – звезда сериала "Сплетница". Такой же черный костюм, белая блузка
и тросточка в руках", – цитирует стилиста-имиджмейкера
Эксперт считает, что Ольга явно
скопировала стиль заокеанской звезды. "Как тут не вспомнить Эллочку-людоедку из
"12 стульев", пытающуюся угнаться за американской миллионершей?", -
резюмировала Берц.
Ранее певица раскрыла
подробности своей интимной жизни и пожаловалась на то, что ей не хватает мужского
внимания. Бузова призналась, что ей до сих пор тяжело найти любовь своей
жизни. Ольга добавила, что ее мужчина должен быть мужественным и сильным;
желательно, чтобы избранник не был публичным человеком и не вел Instagram.