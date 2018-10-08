Бой быков: тореадор, бросившийся на помощь коллеге, смятому разъяренным животным, получил серьезную травму головы после удара копытом. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, угрозы для его жизни уже нет.

Очевидец, присутствовавший на тораде – португальской корриде, проходившей в минувшую пятницу, 5 октября, в местечке Шамушка к северо-востоку от Лиссабона, запечатлел на видео инцидент, закончившийся травмой для одного из тореадоров.Мужчина не успел увернуться от бегущего быка и животное буквально смяло человека. В ходе возникшей свалки один из его коллег, бросившийся на помощь, получил мощный удар копытом в голову.Пострадавший был экстренно доставлен в больницу города Сантарен, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.Как сообщают местные СМИ, угрозы для жизни мужчины уже нет.