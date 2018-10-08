Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте обновила данные мирового рейтинга. Первая ракетка России Дарья Касаткина лишилась двух позиций и теперь занимает 14-е место в чемпионской гонке.

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте обновила данные мирового рейтинга. Первая ракетка России Дарья Касаткина лишилась двух позиций и теперь занимает 14-е место в чемпионской гонке.На понижение Касаткиной повлияли ее результаты на представительном турнире в Пекине, где 21-летняя теннисистка не смогла пробиться во второй круг соревнований из-за проблем со здоровьем. Матч первого круга она не смогла доиграть.Тем не менее, она по-прежнему остается первой ракеткой России. Ее ближайшая преследовательница из России – Мария Шарапова также понизилась, потеряв одну строчку в рейтинге, и теперь располагается на 26-м месте. Ранее она объявила о завершении своих выступлений в текущем сезоне.В топ-100 лучших теннисисток входит еще пять россиянок: Анастасия Павлюченкова (35 место), Екатерина Макарова (61), Евгения Родина (85), Анастасия Потапова (93) и Анна Блинкова (98).Лидером мирового рейтинга является румынка Сиона Халеп.