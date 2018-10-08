Знаменитая российская теннисистка рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением детей. Распорядок дня молодой матери во многом зависит от малышей.

Знаменитая российскаятеннисистка рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением детей. Распорядокдня молодой матери во многом зависит от малышей.Сейчас Мария – уже не действующий спортсмен. Она воспитывает сынишку и годовалую дочку. Вставать 31-летней Кириленко приходится очень рано: примерно в 6-7 часов утра. Однако несмотря на то, что большую часть времени у Марии занимает семья, теннисистка успевает и работать в качестве тренера, и следить за собой."Когда появляются дети, становится сложно спланировать свой день и дальнейшие отпуска. Люблю спокойный отдых, мне достаточно было адреналина в жизни. Отпуска проводим по-разному, иногда в России, иногда за границей", – цитирует спортсменку . Мария рассказала, что, когда была действующим спортсменом, отдыхала дважды раза в год. Теперь отдохнуть сложнее, супруги пытаются совместить свои рабочие графики.Теннисистка держит себя в прекрасной форме. По ее словам, тренажерный зал посещать получается нечасто. "По возможности плаваю, да и большой теннис не забываю – играю для себя и тренирую девочек", – призналась спортсменка. Не забывает Кириленко и о восстанавливающих процедурах – сауне и массаже.На данный момент – это вырастить и воспитать своих детей, поставить их на ноги и постараться добиться того, чтобы они тоже стали успешными и самодостаточными людьми. Мария призналась, что регулярно посещает косметолога, ежедневно использует патчи под глаза и делает увлажняющие маски.А жизненный девиз прославленной теннисистки прост. "Надо быть позитивным, жизнерадостным человеком, и все будет хорошо", – резюмировала Кириленко.Напомним, Мария Кириленко ведет достаточно закрытый образ жизни, однако внимание журналистов к ней не угасает. Спортсменка встречалась с хоккеистом Александром Овечкиным, но в 2014 году они расстались. В 2015-м теннисистка вышла замуж за Алексея Степанова и вскоре родила сына. Через два года семейство снова пополнилось.