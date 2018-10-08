Бывшее руководство Югры полагает, что действия временной
администрации привели к массовым банкротствам заемщиков банка. В прошлом году
Центробанк лишил его лицензии, а несколько дней назад суд признал банкротом.
Бывшее руководство "Югры" полагает, что действия временной
администрации привели к массовым банкротствам заемщиков банка. В прошлом году
Центробанк лишил его лицензии, а несколько дней назад суд признал банкротом.
Один из руководителей Банка России, первый зампред Сергей Швецов
проинформировал депутатов Госдумы, что кредиторы банка "Югра" имеют большую
просроченную задолженность, а для того, чтобы минимизировать свои потери,
начали процедуру банкротства.
Эксперты и бывшее руководство кредитной организации считают
логичным явлением массовую ликвидацию компаний-заемщиков банка "Югра". Центробанк
в лице временной администрации сам создал эту ситуацию и теперь вынужден сам заниматься
ее последствиями.
Экс-председателя правления "Югры" Дмитрий Шиляев заявил, что
ему неизвестно, почему компании перестали обслуживать кредиты. По словам
менеджера, до появления в банке временной администрации просрочка по кредитам
юридических лиц составляла менее миллиарда рублей. На сегодня кредиторы должны
банка более 200 миллиардов.
Финансист не исключил, что введенная в банке временная
администрация, не стала идти навстречу
заемщикам, как это раньше делало руководство "Югры". "У банка никогда не было проблем с
заемщиками, и все обязательства обслуживались ими аккуратно, а стремительное
ухудшение кредитного портфеля пришлось на то время, когда в "Югре"
распоряжалась временная администрация", – сказал Шиляев в интервью .
Письмо господина Швецова депутатам Думы удивило и сторонних
наблюдателей. В частности, Telegram-канал
"Банкомафия" задается вопросом – а почему Швецов, который не имеет отношения ни
к надзору за банковским сектором, ни к банкротствам и ликвидациям кредитных
организаций, вдруг столь дотошно анализирует состояние "Югры"?"
В свою очередь Telegram-канал "Бойлерная" предположил, что все дело может быть в
расстановке сил в Центробанке. Комментаторы припоминают, что условия для ввода в "Югру"
временной администрации были созданы при непосредственном участии первого
зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. До этого регулятор не имел намерений ликвидировать банк и рассматривал
сценарий его санации.
Стоит отметить, что эксперты уже указывали на определенные
манипуляции временной администрации, затруднившие выплату компаниями займов. В
этой ситуации непонятно, почему Центробанк списывает на экс-руководителей
"Югры" злоупотребления, которые впору вменять чиновникам из временной
администрации.
Напомним,
что летом прошлого году Центробанк ввел временное управление в "Югре"
в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию
лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил
"Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.
Представители
банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они
подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о
законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение
требований кредиторов.