Бывшее руководство Югры полагает, что действия временной администрации привели к массовым банкротствам заемщиков банка. В прошлом году Центробанк лишил его лицензии, а несколько дней назад суд признал банкротом.

Бывшее руководство "Югры" полагает, что действия временнойадминистрации привели к массовым банкротствам заемщиков банка. В прошлом годуЦентробанк лишил его лицензии, а несколько дней назад суд признал банкротом.Один из руководителей Банка России, первый зампред Сергей Швецовпроинформировал депутатов Госдумы, что кредиторы банка "Югра" имеют большуюпросроченную задолженность, а для того, чтобы минимизировать свои потери,начали процедуру банкротства.Эксперты и бывшее руководство кредитной организации считаютлогичным явлением массовую ликвидацию компаний-заемщиков банка "Югра". Центробанкв лице временной администрации сам создал эту ситуацию и теперь вынужден сам заниматьсяее последствиями.Экс-председателя правления "Югры" Дмитрий Шиляев заявил, чтоему неизвестно, почему компании перестали обслуживать кредиты. По словамменеджера, до появления в банке временной администрации просрочка по кредитамюридических лиц составляла менее миллиарда рублей. На сегодня кредиторы должныбанка более 200 миллиардов.Финансист не исключил, что введенная в банке временнаяадминистрация, не стала идти навстречузаемщикам, как это раньше делало руководство "Югры". "У банка никогда не было проблем сзаемщиками, и все обязательства обслуживались ими аккуратно, а стремительноеухудшение кредитного портфеля пришлось на то время, когда в "Югре"распоряжалась временная администрация", – сказал Шиляев в интервью .Письмо господина Швецова депутатам Думы удивило и стороннихнаблюдателей. В частности, Telegram-канал"Банкомафия" задается вопросом – а почему Швецов, который не имеет отношения ник надзору за банковским сектором, ни к банкротствам и ликвидациям кредитныхорганизаций, вдруг столь дотошно анализирует состояние "Югры"?"В свою очередь Telegram-канал "Бойлерная" предположил, что все дело может быть врасстановке сил в Центробанке. Комментаторы припоминают, что условия для ввода в "Югру"временной администрации были созданы при непосредственном участии первогозампреда ЦБ Дмитрия Тулина. До этого регулятор не имел намерений ликвидировать банк и рассматривалсценарий его санации.Стоит отметить, что эксперты уже указывали на определенныеманипуляции временной администрации, затруднившие выплату компаниями займов. Вэтой ситуации непонятно, почему Центробанк списывает на экс-руководителей"Югры" злоупотребления, которые впору вменять чиновникам из временнойадминистрации.Напомним,что летом прошлого году Центробанк ввел временное управление в "Югре"в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организациюлицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил"Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.Представителибанка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля ониподали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций озаконности введения временной администрации и моратория на удовлетворениетребований кредиторов.