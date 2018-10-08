Сергей Шнуров захотел удалить свой аккаунт в Instagram – и сделал это. Никаких других объяснений странному поступку лидера группы Ленинград его директор не находит.

Сергей Шнуров захотел удалить свой аккаунт в Instagram – и сделал это.Никаких других объяснений странному поступку лидера группы "Ленинград"его директор не находит.У Дениса Вейкова, по его словам, есть более важные дела, чемразмышлять о судьбе постов Шнурова в соцсети. Конкретной причины поступкаартиста его директор назвать не смог. "Нузахотел и удалил", – заявил Вейков.Сергей Шнуров кардинально вычистил свой паблик в Instagram, оставив внедоумении 3 миллиона 700 тысяч подписчиков. Свой шаг эпатажный певец икомпозитор никак не объяснил. Поступок тем более удивительный, что СергейШнуров был активным пользователем микроблога. Именно там он выложил стихи,посвященные Юрию Шевчуку, напоминаетПо мнению директора "Ленинграда", публикации всоцсетях далеко не самое главное для группы. "Главное, что мы живы, ипродолжаем двигаться вперед", – заявил Вейков журналистам. Он уверен, чтодемарш Шнурова в любом случае сработает ему на пользу.Напомним, в конце сентября в сети появился фрагмент трека, записанный Сергеем Шнуровым совместно с Леонидом Агутиным. Поклонники по достоинству оценили новое детище звезд. Многие отметили, что ролик получился очень зажигательным, веселым и вместе с тем немного лиричным.Звезды собрали сотни восторженных комментариев. Правда некоторые отмечали, что не могли себе представить даже возможность сотрудничества Шнурова и Агутина.