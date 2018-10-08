Сергей Шнуров захотел удалить свой аккаунт в Instagram – и сделал это.
Никаких других объяснений странному поступку лидера группы Ленинград
его директор не находит.
Сергей Шнуров захотел удалить свой аккаунт в Instagram – и сделал это.
Никаких других объяснений странному поступку лидера группы "Ленинград"
его директор не находит.
У Дениса Вейкова, по его словам, есть более важные дела, чем
размышлять о судьбе постов Шнурова в соцсети. Конкретной причины поступка
артиста его директор назвать не смог. "Ну
захотел и удалил", – заявил Вейков.
Сергей Шнуров кардинально вычистил свой паблик в Instagram, оставив в
недоумении 3 миллиона 700 тысяч подписчиков. Свой шаг эпатажный певец и
композитор никак не объяснил. Поступок тем более удивительный, что Сергей
Шнуров был активным пользователем микроблога. Именно там он выложил стихи,
посвященные Юрию Шевчуку, напоминает
По мнению директора "Ленинграда", публикации в
соцсетях далеко не самое главное для группы. "Главное, что мы живы, и
продолжаем двигаться вперед", – заявил Вейков журналистам. Он уверен, что
демарш Шнурова в любом случае сработает ему на пользу.
Напомним, в конце сентября в сети появился фрагмент трека, записанный Сергеем Шнуровым совместно с Леонидом Агутиным. Поклонники по достоинству оценили новое детище звезд. Многие отметили, что ролик получился очень зажигательным, веселым и вместе с тем немного лиричным.
Звезды собрали сотни восторженных комментариев. Правда некоторые отмечали, что не могли себе представить даже возможность сотрудничества Шнурова и Агутина.