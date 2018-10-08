Жители региона должны это делать до 10 числа каждого месяца следующего за расчётным

Жители региона должны это делать до 10 числа каждого месяца следующего за расчётнымГарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области – «Энергосбыт Волга» напоминает своим клиентам о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Жители региона должны это делать до 10 числа каждого месяца следующего за расчётным.Оплатить квитанции без комиссии можно:во всех отделениях Сбербанка России на территории Владимирской области;во всех отделениях ФГУП «Почта России» на территории Владимирской области;а также в отделениях АО «Россельхозбанк».Оплатить счет за потребленную электроэнергию без комиссии с помощью платежных терминалов можно в клиентских офисах ООО «ЭСВ» по адресам:Ковров, ул. Комсомольская, д.116 стр. 2;Вязники, ул. Ново-Фабричная, д. 59;Муром, ул. Красноармейская, д. 8;Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.15.Возможность оплаты квитанций существует и «Личном кабинете для физических лиц» на сайте компании по ссылке (возможен доступ со стационарного ПК, лэптопа, планшета и мобильного телефона).В настоящий момент для удобства жителей города Струнино в клиентском офисе ООО «ЭСВ» (ул. Шувалова, д. 5А) установлен стационарный компьютер, с помощью которого каждый желающий может зарегистрироваться в личном кабинете и оплатить услуги электроэнергии. Для того чтобы получить доступ к личному кабинету, необходимо пройти совершенно не сложный и быстрый процесс регистрации, в котором вам помогут сотрудники клиентского офиса.Передайте показания счетчика в «Личном кабинете для физических лиц», нажав соответствующую кнопку. На их основании вам будет выставлен счет, соответствующий действительности. Оплатить его без комиссии также можно в личном кабинете. Кроме того, вы можете узнать историю операций по счету и проанализировать свои расходы на электричество.Своевременная оплата потребленной электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Напоминаем, что несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности, начислению пени, ограничению режима потребления электрической энергии, принудительному взысканию задолженности через суд и службу судебных приставов.Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, просим производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.