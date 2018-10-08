Дело Скрипалей – лишь один из этапов плана Запада по дискредитации России. Подобного рода провокации повторяются с интервалом в три года, и конца этим играм западных спецслужб пока не предвидится, уверен Андрей Луговой.

Дело Скрипалей – лишь один из этапов планаЗапада по дискредитации России. Подобного рода провокации повторяются с интерваломв три года, и конца этим играм западных спецслужб пока не предвидится, уверенАндрей Луговой.Англосаксы ведут свою игру против России. Провокации,подобные инциденту с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией вСолсбери, будут повторяться, уверен Андрей Луговой. Российский офицер и депутатГосдумы напомнил, что его обвиняли в убийстве Литвиненко, а было еще делоМагнитского, расследование катастрофы Boeing над Украиной.Все эти дела объединяет то, что ни в одном из них не предъявлено никакихдоказательств, но виноватой назначена Россия.По теории Лугового, каждые три года американцы илиангличане "начинают громкую историю вокруг России". Это похоже на тайныйплан западных спецслужб по дискредитации страны. "С начала 2000-х, когдаРоссия стала заявлять о себе как о державе с самостоятельной политикой, сталипоявляться разного рода провокации глобального геополитического характера, поэтому я не исключаю, что такая операция существует. Она не может несуществовать, если проанализировать то, что происходило за последние 15 лет",– цитирует Лугового .В деле Скрипалей британцы оказались болееподготовленными, чем в случае с отравлением бывшего офицера спецслужбАлександра Литвиненко. Лондон выдает информацию дозированно, чтобы держать напряжение.Даже сделал паузу летом, во время отпусков.Что касается Александра Петрова и Руслана Боширова -якобы офицеров ГРУ, они абсолютно не похожи на людей, имеющихотношение к военному делу. Луговой уверен, что их растерянность перед телекамерамивызвана отсутствием привычки. А также,видимо, тем, что их поездка в Солсбери была связана с каким-то "мутным"бизнесом, но не имеющим отношения к деятельности спецслужб.