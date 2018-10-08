Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум дал свою оценку поединку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Российский боец победил в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона мира в легком весе.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум дал свою оценку поединку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Российский боец победил в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона мира в легком весе.Фабрисио Вердум охарактеризовал участников поединка. " Я люблю Хабиба. Он очень простой парень, профессионал, заслуживающий уважения. Конор тоже умный парень, но он иногда слишком много болтает. Конор не уважает ни семью, ни страну соперника. Отсюда и такая реакция Хабиба. Макгрегор должен знать, что надо уважать других бойцов, и я очень рад победе Нурмагомедова", — приводит слова Вердума ТАСС.Бразилец считает нецелесообразным проведение реванша. "Реванш был бы хорошим для болельщиков. Но заслуживает ли его Макгрегор? Другие бойцы, которые 10 лет защищали пояс, не получали реванша".Ирландские болельщики, приехавшие поддержать Конора Макгрегора, вели себя агрессивно. Они атаковали канадского бойца Гурдаршана Мангата, приняв его за болельщика россиянина. "В Вегасе на улицах опасно. Будьте осторожны. Когда я покидал арену, то, по меньшей мере пять раз я подвергся угрозам. Видимо потому что выгляжу как фаната Хабиба", — цитирует Мангата ТАСС.