Телеведущая и певица в очередной раз порадовала поклонников эффектным фото в Instagram. Фолловеры пришли в восторг от образа Анны Семенович.

Телеведущаяи певица в очередной раз порадовала поклонников эффектным фото в Instagram.Фолловеры пришли в восторг от образа Анны Семенович.Всего лишь за час снимок собрал 13,5 тысяч лайков имножество комментариев. На фотографии звезда позирует на кожаном диване всексуальном стильном наряде пастельных тонов и пурпурной накидке, отличногармонирующими с богатым, но сдержанном интерьером.Подписчики не поскупились на комплименты. Онибуквально с ног до головы облизали Анну. "Очаровательная", "Элегантная", "Неподражаемая","Эх, Анна моя б воля, забрать вас вжены", "Я бы назвала "кофе с молоком и перцем"! В каждой женщинедолжна быть не только изюминка, но и перчинка", "Перец-"Чили"?","Бомбическая красотка!!!", "Просто прелесть", "Анечка, ты огонь. Поза, стать, внешность – все идеально",– написали поклонники телеведущей.Ранее Семеновичпоразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своемInstagram фото из отпуска.Как писали Dni.Ru, на снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах ибелых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет. Певица отлично провелавремя, прогуливаясь по пражским улицам со своей подругой режиссером ТатьянойБорщ.