Телеведущая
и певица в очередной раз порадовала поклонников эффектным фото в Instagram.
Фолловеры пришли в восторг от образа Анны Семенович.
Телеведущая
и певица в очередной раз порадовала поклонников эффектным фото в Instagram.
Фолловеры пришли в восторг от образа Анны Семенович.
Всего лишь за час снимок собрал 13,5 тысяч лайков и
множество комментариев. На фотографии звезда позирует на кожаном диване в
сексуальном стильном наряде пастельных тонов и пурпурной накидке, отлично
гармонирующими с богатым, но сдержанном интерьером.
Подписчики не поскупились на комплименты. Они
буквально с ног до головы облизали Анну. "Очаровательная", "Элегантная", "Неподражаемая",
"Эх, Анна моя б воля, забрать вас в
жены", "Я бы назвала "кофе с молоком и перцем"! В каждой женщине
должна быть не только изюминка, но и перчинка", "Перец-"Чили"?",
"Бомбическая красотка!!!", "Просто прелесть", "Анечка, ты огонь. Поза, стать, внешность – все идеально",
– написали поклонники телеведущей.
Ранее Семенович
поразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем
Instagram фото из отпуска.
Как писали Dni.Ru, на снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах и
белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет. Певица отлично провела
время, прогуливаясь по пражским улицам со своей подругой режиссером Татьяной
Борщ.