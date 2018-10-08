В финском Эспоо завершился турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy. В соревнованиях женщин победу одержала российская спортсменка Елизавета Туктамышева.

В финском Эспоо завершился турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy. В соревнованиях женщин победу одержала российская спортсменка Елизавета Туктамышева.Елизавета заняла первое место в короткой программе, стала третьей в произвольной и набрала лучшую сумму 202,85 балла. На втором месте фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (200,74), третье место заняла финка Вивека Линдфорс (187,19). Еще одна россиянка Станислава Константинова оказалась четвертой.Чемпионка Европы 2015 года Елизавета Туктамышева одержала свою вторую победу в новом сезоне. Ранее она выиграла Кубок Ломбардии.