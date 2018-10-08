В Сети гуляют слухи о расставании звездной пары. Якобы,
артист и телеведущий намерен разойтись с Примадонной.
В Сети гуляют слухи о расставании звездной пары. Якобы,
артист и телеведущий намерен разойтись с Примадонной.
О том, что Максим Галкин
может развестись с Аллой Пугачевой, стало известно от интернет-издания VladTime.ru. По
неподтвержденной информации, причиной возможного расставания супругов может
служить телеведущая Юлия Барановская.
Сам 42-летний юморист не
подтвердил, но и не опроверг слухи. От такой новости он буквально
проглотит язык, отказавшись комментировать сплетни. "Я не даю комментариев. Я вас умоляю, не надо мне никогда звонить ни по
какому поводу", – цитирует Галкина телеканал
Согласно слухам, Барановская является новой возлюбленной
Максима. Более того, VladTime.ru предположил, что
телеведущая еще и беременна от Галкина, а Галкин начал избегать законную
жену.
В пример приводятся совместные фото на мероприятиях –
артист выбирает место подальше от Пугачевой. В частности, таким стал снимок с
дня рождения подруги Примадонны Алины Ивановны Редель.
Напомним, Галкин и Пугачева
поженились 23 декабря 2011 года, расписавшись в Кутузовском загсе столицы. А
18 сентября 2013 года на свет появились их
двойняшки Гарри и Лиза. Малышей вынашивала суррогатная мать, но биологическими
их родителями являются Алла Борисовна и Максим. 18 ноября 2017 год, артисты обвенчались.