В Сети гуляют слухи о расставании звездной пары. Якобы, артист и телеведущий намерен разойтись с Примадонной.

В Сети гуляют слухи о расставании звездной пары. Якобы,артист и телеведущий намерен разойтись с Примадонной.О том, что Максим Галкинможет развестись с Аллой Пугачевой, стало известно от интернет-издания VladTime.ru. Понеподтвержденной информации, причиной возможного расставания супругов можетслужить телеведущая Юлия Барановская.Сам 42-летний юморист неподтвердил, но и не опроверг слухи. От такой новости он буквальнопроглотит язык, отказавшись комментировать сплетни. "Я не даю комментариев. Я вас умоляю, не надо мне никогда звонить ни покакому поводу", – цитирует Галкина телеканалСогласно слухам, Барановская является новой возлюбленнойМаксима. Более того, VladTime.ru предположил, чтотелеведущая еще и беременна от Галкина, а Галкин начал избегать законнуюжену.В пример приводятся совместные фото на мероприятиях –артист выбирает место подальше от Пугачевой. В частности, таким стал снимок сдня рождения подруги Примадонны Алины Ивановны Редель.Напомним, Галкин и Пугачевапоженились 23 декабря 2011 года, расписавшись в Кутузовском загсе столицы. А18 сентября 2013 года на свет появились ихдвойняшки Гарри и Лиза. Малышей вынашивала суррогатная мать, но биологическимиих родителями являются Алла Борисовна и Максим. 18 ноября 2017 год, артисты обвенчались.