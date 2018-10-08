Глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков отметил высокую роль России в
экономическом развитии своей страны. Заявление прозвучало в турецкой Анталье во время встречи
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков отметил высокую роль России в
экономическом развитии своей страны. Заявление прозвучало в турецкой Анталье во время встречи
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Россия является первой и приоритетной страной для Киргизии, заявил
председатель парламента. По словам Джумабекова, экономическое развитие Киргизии
невозможно без России.
На встрече с
Вячеславом Володиным также отмечалась важность развития межпарламентского
сотрудничества и двусторонних отношений стран. Собеседники говорили и об экономическом
взаимодействии, о вопросах экологии и охраны окружающей среды. Встреча
прошла в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое
проходит в Анталье.
Эту встречу Дастанбек
Джумабеков назвал важной межпарламентской площадкой для обмена мнениями,
проработки общих подходов и решения актуальных задач. Вячеслав
Володин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией
и Киргизией необходимо продолжать развивать, в том числе
на уровне профильных комитетов парламентов двух государств.
Напомнив, что в
Киргизии сейчас два официальных языка – киргизский и русский, Джумабеков выразил
благодарность Володину за то, что Госдума в 2017 году приняла
закон, разрешающий гражданам Киргизии работать профессиональными водителями в России
с правами, полученными у себя на родине.
На встрече Вячеслав
Володин сообщил, что следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020
году, форум примет Иран.
Российские парламентарии во
главе с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в Анталью, где
они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. На
турецкий курорт приехали представители 41 страны. Инициатором
нового формата в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание Южной
Кореи.
Как ранее заметил Вячеслав Володин, в
перспективе совещание спикеров может стать новой площадкой, где законодатели
разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым
вопросам.