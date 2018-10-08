Глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков отметил высокую роль России в экономическом развитии своей страны. Заявление прозвучало в турецкой Анталье во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков отметил высокую роль России вэкономическом развитии своей страны. Заявление прозвучало в турецкой Анталье во время встречисо спикером Госдумы Вячеславом Володиным.Россия является первой и приоритетной страной для Киргизии, заявилпредседатель парламента. По словам Джумабекова, экономическое развитие Киргизииневозможно без России.На встрече сВячеславом Володиным также отмечалась важность развития межпарламентскогосотрудничества и двусторонних отношений стран. Собеседники говорили и об экономическомвзаимодействии, о вопросах экологии и охраны окружающей среды. Встречапрошла в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии, котороепроходит в Анталье.Эту встречу ДастанбекДжумабеков назвал важной межпарламентской площадкой для обмена мнениями,проработки общих подходов и решения актуальных задач. ВячеславВолодин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россиейи Киргизией необходимо продолжать развивать, в том числена уровне профильных комитетов парламентов двух государств.Напомнив, что вКиргизии сейчас два официальных языка – киргизский и русский, Джумабеков выразилблагодарность Володину за то, что Госдума в 2017 году принялазакон, разрешающий гражданам Киргизии работать профессиональными водителями в Россиис правами, полученными у себя на родине.На встрече ВячеславВолодин сообщил, что следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020году, форум примет Иран.Российские парламентарии воглаве с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в Анталью, гдеони примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. Натурецкий курорт приехали представители 41 страны. Инициаторомнового формата в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание ЮжнойКореи.Как ранее заметил Вячеслав Володин, вперспективе совещание спикеров может стать новой площадкой, где законодателиразных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевымвопросам.