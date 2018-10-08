Сумму ущерба оценили в 26 тысяч рублей
Сумму ущерба оценили в 26 тысяч рублей
В Вязниковском районе патруль ГИБДД обратил внимание на легковушку, которая была припаркована около фуры на одном из участков федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Подойдя к автомобилю, полицейские заметили, что водитель укладывает в свой багажник большое колесо. Отвечая на вопросы сотрудников ГИБДД, мужчина стал заметно нервничать.
Через несколько минут правоохранители узнала, что колесо 23-летний житель Гороховецкого района снял и похитил с одного из стоящих на парковочном месте большегрузов. Водитель фуры в этот момент спал в салоне. Сумму ущерба оценили в 26 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. А похищенное колесо вернули законному владельцу.