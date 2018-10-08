Российский хоккеист Лос-Анджелес Кингз Илья Ковальчук отметился первым результативным действием в Национальной хоккейной лиге впервые после возвращения в заокеанский чемпионат. В матче против Детройт Ред Уингз он сделал голевую передачу.

Российский хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук отметился первыми результативными действиями в Национальной хоккейной лиге впервые после возвращения в заокеанский чемпионат. В матче против "Детройт Ред Уингз" он сделал две голевые передачи.Сначала Кови ассистировал своему одноклубнику Анже Копитару в моменте с первой заброшенной шайбой, а затем он отдал голевой пас на Алекса Иафалло в моменте с третьим голом, который и стал победным для "королей". Новая команда Ковальчука одержала победу со счетом 4:2.Отметим, что теперь в активе российского нападающего 401 результативная передача в НХЛ. Напомним, ранее он выступал в лиге за "Атланту Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз".