Певец Александр Серов, судя по всему, очень жесток с женщинами. Журналистка из Челябинска Лариса Сладкова рассказала, что была избита артистом после ночи любви.

Певец Александр Серов, судя по всему, очень жесток с женщинами. Журналистка из Челябинска Лариса Сладкова рассказала, что была избита артистом после ночи любви.В своем Instagram Лариса опубликовала собственное фото, на котором у нее под глазом виднеется большой синяк. Ниже женщина призналась, что гематома – это последствие страстной встречи с исполнителем хита “Я люблю тебя до слез”."Пришло время раскрыть вам один из моих секретов. Вы все прекрасно видели мои шикарные шубы. Одна из них подарена мне от секс-символа, кумира миллионов женщин России и зарубежья. Моего самого незаменимого, нежного и самого любимого Саши Серова. На моем лице это итог нашей страстной с ним любви. Думаю, у вас иногда тоже такое бывает ", – сообщила Лариса.Публикация девушки вызвала шквал комментариев. Подписчики неоднозначно отнеслись к откровениям Сладковой. Кто-то посоветовал девушке немедленно обратиться в правоохранительные органы, другие же просили девушку перестать пиарится на скандальной истории. Об этом сообщает портал 31TV.RU.Вскоре журналистка удала пост, однако ушлые пользователи Сети успели сделать скриншот фотографии. Теперь Лариса отмалчивается – вопросы поклонников предпочитает игнорировать.Между тем, сам Александр Серов, которого уже не в первый раз обвинили в рукоприкладстве, ситуацию со Сладковой пока никак не комментирует. К слову, артисту сейчас есть чем заняться, недавно он подал заявление в Следственный Комитет против Дарьи Друзьяк, которая в телеэфире сообщила, что он избил, изнасиловал ее, а также является отцом ее будущего ребенка.