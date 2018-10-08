Поздравить и поддержать коллегу приехали депутаты Госдумы

Поздравить и поддержать коллегу приехали депутаты ГосдумыСегодня в Белом доме пройдет инаугурация избранного губернатора Владимира Сипягина. Поздравить и поддержать коллегу приехали депутаты Госдумы во главе с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским.Депутаты ЛДПР провели выездное заседание фракции в зале ЗакСобрания. На заседании обсудили меры поддержки избранному губернатору. Главная задача - создание благоприятного инвестиционного климата во Владимирской области. И, конечно же, решение проблем, из-за которых жители области не выбрали действующих глав региона.А в 12 часов дня началась торжественная церемония вступления в должность Владимира Сипягина.Прямая трансляция идет на сайте областной администрации (, раздел «On-line трансляции»).