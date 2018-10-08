Известная модель Гаянэ Багдасарян отказалась от одежды. Звезда призвала поклонников последовать ее примеру.

Известная модель Гаянэ Багдасарян отказалась от одежды. Звездапризвала поклонников последовать ее примеру."Иди ко мне. Одежда – ложь. Оставь ее". Такойподписью снабдила Гаянэ откровенный снимок в своем Instagram. На фото Багдасарян сидит накровати, из одежды на звезде только купальник, состоящий из золотистых цепочек,и красные туфли на шпильке.Публикация за считанные минуты собрала более 200 тысячлайков. В комментариях нашлись и те, кто раскритиковал других подписчиков зато, что они оставляют пошлые записи под постами Багдасарян. Сама модель нестала вмешиваться в диалоги фанатов.Большинство поклонников сочли, что модель стала выглядетьеще более сексуальной, чем прежде. Один из подписчиков предположил, чтоБагдасарян знает секрет привлекательности, благодаря которому ей остается бытьжеланной долгие годы.Гаянэ постоянно будоражит воображение поклонников своими пикантными публикациями в микроблоге. Dni.Ru писали о том, что аккаунт армянской модели пользуется заслуженным успехом у ценителей женской красоты. С поклонниками девушка делится как профессиональными снимками, так и любительской съемкой. Вне зависимости от качества фотографий, все они позволяют оценить ее выдающиеся формы.