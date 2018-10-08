08.10.2018

2018-10-08 21:45:40

Известный писатель умер от инфаркта в Москве

В Москве в возрасте 48 лет ушел из жизни известный писатель, лауреат премии "Русский Букер" Олег Павлов, передает . Причиной смерти стал инфаркт.



Режиссер и сценарист Олег Беседин назвал Олега Павлова большим русским писателем и отметил, что его произведения стали настоящей классикой. Наибольшую известность Павлову принесли истории об армии. Так, "Русского Букера" получил его роман "Карагандинские девятины" про обвиненного в убийстве начальника медчасти солдата-срочника.



Александр Солженицын доверил публикацию писем и комментариев к ним, присланных в его фонд в начале 1990-х годов, именно Олегу Павлову. Прощание с ним состоится 9 октября в храме царевича Дмитрия в Первой градской больнице.