Оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена на кладбище Сант Андреу в Барселоне, там же, где покоятся ее родители. Церемония прощания с певицей началась в воскресенье в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс.

Оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена на кладбище Сант Андреу в Барселоне, там же, где покоятся ее родители.Церемония прощания с певицей началась в воскресенье в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. Проститься с артисткой уже пришли министр культуры Испании Хосе Гирао, лидер партии "Граждане" Альберт Ривера, бывший глава каталонского женералитета Жорди Пужоль. Как ожидается, в понедельник в Барселону приедет глава правительства Испании Педро Санчес. Возложить цветы в Лес-Кортс пришли консулы ряда стран, в том числе Белоруссии и Армении, представители футбольных клубов "Барселона" и "Эспаньол", руководство театра "Лисео", в котором Кабалье выступала много раз. Кроме того, церемонию посетили тысячи простых каталонцев.Как сообщила во время гражданской панихиды племянница певицы (ее также зовут Монсеррат Кабалье), которая долгое время была ее представителем и близкой подругой, в воскресенье и понедельник доступ в Лес-Кортс будет открыт для всех.Тело же будет предано земле в ближайшие недели на кладбище Сант Андреу. Перед захоронением будет проведена заупокойная служба, однако в какой именно церкви, пока неизвестно."Она нам сказала, что, когда придет этот день, она хочет уйти так, как пришла: скромным, обычным человеком, как и все", — приводит слова племянницы РИА Новости. Женщина выразила благодарность всем, кто скорбит по певице, и добавила, что семья "держится", несмотря на то, что вдовцу Кабалье Бернабе Марти скоро исполнится 90 лет.Кроме того, племянница рассказала, что причиной смерти Монсеррат Кабалье, которая скончалась 6 октября, стала почечная недостаточность в результате инфекции желчного пузыря.