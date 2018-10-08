Реализация проекта Большой кольцевой линии метро (БКЛ) придаст импульс развитию транспортной системы столицы. Как отметил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин, новый пересадочный контур объединит подземку, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры и железнодорожные направления, создав большое количество новых пересадок.

Реализация проекта Большой кольцевой линии метро (БКЛ) придаст импульсразвитию транспортной системы столицы. Как отметил глава городскогостройкомплекса Марат Хуснуллин,новый пересадочный контур объединит подземку, Московское центральноекольцо (МЦК), Московские центральные диаметры и железнодорожныенаправления, создав большое количество новых пересадок.Строительство большого метрокольца Хуснуллинназвал огромным шагом с точки зрения развития транспортнойинфраструктуры столицы. По его словам, со станций БКЛ можно будетсделать 19 пересадок на другие линии подземки. "А также четыре пересадкина МЦК, пять – на первоочередные МЦД "Одинцово-Лобня" и"Подольск-Нахабино", 11 пересадок на линии железной дороги", – уточнилон.Благодарясозданию системы новых пересадок за пределами старой кольцевой линиизначительно сократится время в поездке для пассажиров, отметил Хуснуллин. Кроме того, подчеркнул он, БКЛ разгрузит радиальные направления подземки.Набазе многих станций Большой кольцевой линии будут созданытранспортно-пересадочные узлы. Крупнейшими из них, рассказал главастоличного стройкомплекса, станут "Деловой центр", "Нижняя Масловка","Нижегородская". "Также один из крупнейших транспортных узлов появитсяна станции "Улица Новаторов" на Южном участке БКЛ", – сказал Хуснуллин.Стартпроходке правого перегонного тоннеля на этом отрезке в понедельник, 8октября, дал мэр Москвы Сергей Собянин. На участке разместятся тристанции – "Улица Новаторов", "Воронцовская"и "Зюзино". Благодаря его строительству будет обеспечена связь спроектируемой Коммунарской линией, которая протянется до Троицка в НовойМоскве. Транспортная ситуация улучшится для 500 тысяч москвичей -жителей районов Проспект Вернадского, Коньково, Черемушки и других.БКЛ– один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но ив мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длинасоставит 67 километров. Большая кольцевая линия существенно разгрузитстанции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят впути около 20 минут.Пассажирское движение на первом участке большого метрокольцаот "Петровского парка" до "Делового центра" было запущено в февралеэтого года. В скором времени будет открыта еще одна станция БКЛ –"Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Она будет следующей после "Петровского парка".настоящее время работы ведутся на всех участках большого кольца. Вначале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левогоперегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринскогопроспекта". Тоннелепроходческие комплексы также работают на западном участке БКЛ от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".Навостоке большого кольца стартовала проходка левого перегонного тоннеляот станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская". В то же время насеверо-востоке БКЛ ведется подготовка к строительству тоннелей от"Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки".