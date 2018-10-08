В предгорьях Гималаев на севере Индии отвалившийся кусок скалы упал в опасной близости от объекта электрическом компании, где в тот момент находилась группа рабочих, один из которых и снял произошедшее на видео.

Отломившийся кусок скалы упал в опасной близости от рабочих электрической компании в округе Киннаур штата Химачал-Прадеш на севере Индии в предгорьях Гималаев в минувшую субботу, 6 октября.Специалисты выполняли регламентные работы на объекте. Один из них заметил осыпь на крутом склоне и начал съемку.Через несколько секунд камни рухнули вниз, обдав облаком пыли людей, укрывшихся в хлипком ангаре.Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.