Киев разрушает все, что народы Украины и России создавали
десятилетиями. Разрыв договора о дружбе – это попытка нынешних украинских
властей хоть немного поднять свой рейтинг, уверены в российском МИДе.
Киев разрушает все, что народы Украины и России создавали
десятилетиями. Разрыв договора о дружбе – это попытка нынешних украинских
властей хоть немного поднять свой рейтинг, уверены в российском МИДе.
Власти в Киеве хотят в очередной раз выслужиться перед западными
инвесторами. Кроме того, разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Россией -
это попытка украинской верхушки повысить свой рейтинг перед выборами, которые
намечены на 2019 год, убежден замминистра иностранных дел России Григорий
Карасин.
Дипломат уверен, что последствием разрыва договора между
Россией и Украиной станет разрушение того, что народы этих стран создавали
десятилетиями. При этом действия украинских властей не имеют ничего общего с
мнением народа и его благом. "Подобный шаг даже сложно назвать
популистским, поскольку, по данным соцопросов, он не имеет ничего общего с
мнением большинства жителей Украины", – цитирует Карасина .
Замглавы МИД России уточнил: после госпереворота 2014 года
мнение самих украинцев по основополагающим вопросам развития государства не
спрашивают. А правительство Украины исправно отчитывается перед своими
западными кураторами о достижениях в антироссийской кампании, приводит слова
дипломата .
"Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже,
сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте. Неудивительно, что
нынешние киевские правители поспешили тотчас же отчитаться перед своими
западными кураторами о направлении соответствующей ноты в наш адрес", -
цитирует заявление Карасина .
В конце сентября Россия получила ноту о расторжении договора
о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Доставил документ временный
поверенный в делах Украины в Москве, напоминает Карасин подчеркнул, что подобные деструктивные действия администрации Порошенко вызывают у российской стороны только сожаление.