Киев разрушает все, что народы Украины и России создавали десятилетиями. Разрыв договора о дружбе – это попытка нынешних украинских властей хоть немного поднять свой рейтинг, уверены в российском МИДе.

Киев разрушает все, что народы Украины и России создавалидесятилетиями. Разрыв договора о дружбе – это попытка нынешних украинскихвластей хоть немного поднять свой рейтинг, уверены в российском МИДе.Власти в Киеве хотят в очередной раз выслужиться перед западнымиинвесторами. Кроме того, разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Россией -это попытка украинской верхушки повысить свой рейтинг перед выборами, которыенамечены на 2019 год, убежден замминистра иностранных дел России ГригорийКарасин.Дипломат уверен, что последствием разрыва договора междуРоссией и Украиной станет разрушение того, что народы этих стран создавалидесятилетиями. При этом действия украинских властей не имеют ничего общего смнением народа и его благом. "Подобный шаг даже сложно назватьпопулистским, поскольку, по данным соцопросов, он не имеет ничего общего смнением большинства жителей Украины", – цитирует Карасина .Замглавы МИД России уточнил: после госпереворота 2014 годамнение самих украинцев по основополагающим вопросам развития государства неспрашивают. А правительство Украины исправно отчитывается перед своимизападными кураторами о достижениях в антироссийской кампании, приводит словадипломата ."Решения о том, как им жить и с кем дружить, похоже,сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте. Неудивительно, чтонынешние киевские правители поспешили тотчас же отчитаться перед своимизападными кураторами о направлении соответствующей ноты в наш адрес", -цитирует заявление Карасина .В конце сентября Россия получила ноту о расторжении договорао дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Доставил документ временныйповеренный в делах Украины в Москве, напоминает Карасин подчеркнул, что подобные деструктивные действия администрации Порошенко вызывают у российской стороны только сожаление.