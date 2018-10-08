Москва
предостерегла Запад от использования СМИ для обвинений России в кибератаках и
прочих вмешательствах. В Кремле не считают доказательством вины распространенную
на минувшей неделе информацию о хакерских атаках в ОЗХО.
Москва
предостерегла Запад от использования СМИ для обвинений России в кибератаках и
прочих вмешательствах. В Кремле не считают доказательством вины распространенную
на минувшей неделе информацию о хакерских атаках в ОЗХО.
Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет общаться через СМИ с
обвинителями России: для этого есть официальные каналы по линии
соответствующих ведомств.
"Информация
достаточно общая, мы не знаем аргументов, мы не знаем конкретных
проявлений, конкретных доказательств, поэтому мы предпочитаем в данном
случае ничего не комментировать", – сказал представитель Кремля.
Тем
временем в Европе разгорается новый шпионский скандал с участием России. В
апреле этого года пресловутых русских хакеров поймали в Голландии.
Четверо россиян якобы хотели взломать серверы Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО). Правда, известно об этом стало только в минувшую
пятницу.
Голландские
власти продемонстрировали паспорта четырех человек, якобы прибывших в
штаб-квартиру ОЗХО с разведывательной миссией. Были показаны фотографии, на
которых виден автомобиль с антенной и оборудованием. С их помощью,
предположительно, был произведен взлом.
В прессе сообщалось,
что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по
расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего
рейсом MH17.
Позднее
с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что
семь сотрудников несуществующего ГРУ причастны к хакерским атакам
на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию
Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств
с использованием криптовалюты.
На Смоленской
площади назвали обвинения очередной срежиссированной пропагандистской акцией
и заявили, что развязанная антироссийская кампания шпиономании наносит
серьезный вред двусторонним отношениям. А
заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США отравляют
атмосферу российско-американских отношений.