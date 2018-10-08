Москва предостерегла Запад от использования СМИ для обвинений России в кибератаках и прочих вмешательствах. В Кремле не считают доказательством вины распространенную на минувшей неделе информацию о хакерских атаках в ОЗХО.

Москвапредостерегла Запад от использования СМИ для обвинений России в кибератаках ипрочих вмешательствах. В Кремле не считают доказательством вины распространеннуюна минувшей неделе информацию о хакерских атаках в ОЗХО.Пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет общаться через СМИ собвинителями России: для этого есть официальные каналы по линиисоответствующих ведомств."Информациядостаточно общая, мы не знаем аргументов, мы не знаем конкретныхпроявлений, конкретных доказательств, поэтому мы предпочитаем в данномслучае ничего не комментировать", – сказал представитель Кремля.Темвременем в Европе разгорается новый шпионский скандал с участием России. Вапреле этого года пресловутых русских хакеров поймали в Голландии.Четверо россиян якобы хотели взломать серверы Организации по запрещениюхимического оружия (ОЗХО). Правда, известно об этом стало только в минувшуюпятницу.Голландскиевласти продемонстрировали паспорта четырех человек, якобы прибывших вштаб-квартиру ОЗХО с разведывательной миссией. Были показаны фотографии, накоторых виден автомобиль с антенной и оборудованием. С их помощью,предположительно, был произведен взлом.В прессе сообщалось,что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам порасследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшегорейсом MH17.Позднеес обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, чтосемь сотрудников несуществующего ГРУ причастны к хакерским атакамна избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компаниюWestinghouse, краже и публикации данных, отмывании средствс использованием криптовалюты.На Смоленскойплощади назвали обвинения очередной срежиссированной пропагандистской акциейи заявили, что развязанная антироссийская кампания шпиономании наноситсерьезный вред двусторонним отношениям. Азаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США отравляютатмосферу российско-американских отношений.