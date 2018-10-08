21-летняя Анастасия, дочь супруга певицы Дмитрия Иванова, стала гостьей шоу Звезды сошлись на НТВ. Девушка рассказала о том, какие отношения сложились у них со звездной мачехой.

21-летняя Анастасия, дочь супруга певицы ДмитрияИванова, стала гостьей шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Девушка рассказала о том, какиеотношения сложились у них со звездной мачехой.Пятый муж, теннисист Дмитрий моложепевицы на 11 лет. Лолита не скрывает, что счастлива с ним. Вместе супруги уже восемьлет. С матерью Анастасии же ее отец развелся больше 20 лет назад.По словам девушки, сначала она и неподозревала, что у папы роман со знаменитой певицей. Настя узнала об этом изСМИ и не сразу поверила в это. Она призналась, что очень нервничала передпервой встречей с Лолитой, боясь, что не сумеет с ней поладить.Но переживания оказалисьнапрасными. Исполнительница и девушка быстро нашли общий язык. Артистка сразупоказалась Насте веселой, доброй и очень щедрой. Звезднаямачеха часто дарит падчерице одежду, аксессуары и деньги. По ее словам, свою мачеху она давно называет простоЛолой.Анастасия вспомнила, как в первый раз Лолитаподарила ей 500 долларов. Для девушки из Могилева это показалось огромнойсуммой. К слову, не так давно Настя переехала в Москву. "Меня пригласил отец,сказал, что в столице больше перспектив... Я поступила на факультетархитектуры, живу отдельно в съемной квартире", – поделилась Настя.Напомним, у Лолиты есть19-летняя дочь Ева от предыдущих отношений. Спортсмен тоже легко нашел общий язык с дочкойЛолиты. В этом году девушка окончила школу в Киеве.