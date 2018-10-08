21-летняя Анастасия, дочь супруга певицы Дмитрия
Иванова, стала гостьей шоу Звезды сошлись на НТВ. Девушка рассказала о том, какие
отношения сложились у них со звездной мачехой.
21-летняя Анастасия, дочь супруга певицы Дмитрия
Иванова, стала гостьей шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Девушка рассказала о том, какие
отношения сложились у них со звездной мачехой.
Пятый муж, теннисист Дмитрий моложе
певицы на 11 лет. Лолита не скрывает, что счастлива с ним. Вместе супруги уже восемь
лет. С матерью Анастасии же ее отец развелся больше 20 лет назад.
По словам девушки, сначала она и не
подозревала, что у папы роман со знаменитой певицей. Настя узнала об этом из
СМИ и не сразу поверила в это. Она призналась, что очень нервничала перед
первой встречей с Лолитой, боясь, что не сумеет с ней поладить.
Но переживания оказались
напрасными. Исполнительница и девушка быстро нашли общий язык. Артистка сразу
показалась Насте веселой, доброй и очень щедрой. Звездная
мачеха часто дарит падчерице одежду, аксессуары и деньги. По ее словам, свою мачеху она давно называет просто
Лолой.
Анастасия вспомнила, как в первый раз Лолита
подарила ей 500 долларов. Для девушки из Могилева это показалось огромной
суммой. К слову, не так давно Настя переехала в Москву. "Меня пригласил отец,
сказал, что в столице больше перспектив... Я поступила на факультет
архитектуры, живу отдельно в съемной квартире", – поделилась Настя.
Напомним, у Лолиты есть
19-летняя дочь Ева от предыдущих отношений. Спортсмен тоже легко нашел общий язык с дочкой
Лолиты. В этом году девушка окончила школу в Киеве.