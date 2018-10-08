Президент
Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в
Брестской области выступил с воинственными заявлениями. По словам главы государства, в случае начала боевых действия оружием обеспечат
всех взрослых жителей республики. Против кого президент Белоруссии собрался
воевать он не уточнил.
Президент
Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в
Брестской области выступил с воинственными заявлениями. По словам главы государства, в случае начала боевых действия оружием обеспечат
всех взрослых жителей республики. Против кого президент Белоруссии собрался
воевать он не уточнил.
По
его словам, каждой семье будут розданы автоматы, пистолеты, пулеметы и
боеприпасы. Стрелковым оружием обеспечат даже стариков и женщин, заявил
Лукашенко. "Семь миллионов человек получат оружие, чтобы они могли
защищаться", – подчеркнул белорусский лидер. Соответствующий сюжет был
показан "Столичным телевидением".
Глава
государства уточнил, что Белоруссии необходимо только оборонительное
оружие, чтобы воевать с тем, кто нападет на республики. В частности,
заявил Лукашенко, это высокоточное ракетное оружие дальностью до 350 километров. По его словам, страна уже обладает такими арсеналами.
Последнее время белорусский лидер делает много громких и резких заявлений. Прошлым летом он заявлял, что Белоруссия стоит перед угрозой потери независимости, а затем говорил, что Москва "неуважительно" обращается с Минском.
Эксперты
связывают ужесточение риторики белорусского лидера с возможной
переменой политики России по отношению к Белоруссии. Аналитики не
исключают, что в ходе недавних встреч Владимир Путин потребовал от
своего белорусского коллеги практических шагов по интеграции двух стран.
В
Минске же привыкли получать от России дешевые кредиты и скидки на
энергоносители, однако в то же время продолжают попытки усидеть на двух
стульях. Наглядный пример – тесное сотрудничество Лукашенко с Украиной. В
частности, Белоруссия продолжает поставлять запчасти для техники
вооруженных сил Незалежной.
Тем
не менее, в ходе вчерашней телефонной беседы оба лидера о плохом
предпочитали не вспоминать. Лукашенко позвонил Путину и поздравил его с
днем рождения, пожелав, чтобы отношения двух стран строились на
принципах взаимного доверия и уважения.