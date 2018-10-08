Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области выступил с воинственными заявлениями. По словам главы государства, в случае начала боевых действия оружием обеспечат всех взрослых жителей республики. Против кого президент Белоруссии собрался воевать он не уточнил.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон вБрестской области выступил с воинственными заявлениями. По словам главы государства, в случае начала боевых действия оружием обеспечатвсех взрослых жителей республики. Против кого президент Белоруссии собралсявоевать он не уточнил.Поего словам, каждой семье будут розданы автоматы, пистолеты, пулеметы ибоеприпасы. Стрелковым оружием обеспечат даже стариков и женщин, заявилЛукашенко. "Семь миллионов человек получат оружие, чтобы они моглизащищаться", – подчеркнул белорусский лидер. Соответствующий сюжет былпоказан "Столичным телевидением".Главагосударства уточнил, что Белоруссии необходимо только оборонительноеоружие, чтобы воевать с тем, кто нападет на республики. В частности,заявил Лукашенко, это высокоточное ракетное оружие дальностью до 350 километров. По его словам, страна уже обладает такими арсеналами.Последнее время белорусский лидер делает много громких и резких заявлений. Прошлым летом он заявлял, что Белоруссия стоит перед угрозой потери независимости, а затем говорил, что Москва "неуважительно" обращается с Минском.Экспертысвязывают ужесточение риторики белорусского лидера с возможнойпеременой политики России по отношению к Белоруссии. Аналитики неисключают, что в ходе недавних встреч Владимир Путин потребовал отсвоего белорусского коллеги практических шагов по интеграции двух стран.Минске же привыкли получать от России дешевые кредиты и скидки наэнергоносители, однако в то же время продолжают попытки усидеть на двухстульях. Наглядный пример – тесное сотрудничество Лукашенко с Украиной. Вчастности, Белоруссия продолжает поставлять запчасти для техникивооруженных сил Незалежной.Темне менее, в ходе вчерашней телефонной беседы оба лидера о плохомпредпочитали не вспоминать. Лукашенко позвонил Путину и поздравил его сднем рождения, пожелав, чтобы отношения двух стран строились напринципах взаимного доверия и уважения.