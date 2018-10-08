Тяжело пострадавших в массовой драке в исправительной колонии № 6 в Омске нет.

Тяжело пострадавших в массовой драке в исправительной колонии № 6 в Омске нет. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Омской области.Ранее сообщалось, что заключенные исправительной колонии строгого режима для впервые осужденных спровоцировали драку вечером 6 октября. В частности, заключенные требовали предоставить им мобильные телефоны, разрешить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания. Также они спровоцировали драку с другими заключенными.Зачинщики беспорядков были изолированы, физическая сила и спецсредства не применялись, утверждается в сообщении. Весь ход спецоперации зафиксирован средствами видеофиксации.В настоящее время с зачинщиками беспорядков проводятся следственные действия для выявления лидеров, призывающих к неповиновению. В расследовании принимают участие представители уполномоченного Омской области по правам человека и члены Общественной наблюдательной комиссии региона.Ситуация в подразделении находится под контролем, заключается в сообщении.