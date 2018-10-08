Игра прошла в гостях у соперников в Смоленске

Игра прошла в гостях у соперников в СмоленскеСложнейшая игра с одним из лидеров чемпионата России в зоне «Запад» второй лиги «Локо-Казанкой» дала надежду, что матч с аутсайдером сезона 2018-19 «Днепром» точно закончится победой владимирской команды.Игра прошла 5 октября в гостях у соперников в Смоленске. Первыми забили хозяева. Но воспитанники Дмитрия Вязьмикина смогли отыграться. Гол забил Дмитрий Чернухин. Оставшееся время никто из команд не смог попасть в ворота противников.На данный момент «Торпедо» с 20 очками остается на третьем месте, отставая 7 очков от первого места.Следующий матч черно-белые проведут дома 12 октября. Соперником станет клуб «Ленинградец», идущий на 4 месте турнирной таблицы.